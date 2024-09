Gabigol pode deixar o Flamengo em breve - Mauro Pimentel/AFP

Publicado 17/09/2024 20:10

Rio - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, atualizou como está a situação envolvendo a renovação de Gabigol. Em entrevista à TNT Sports, o mandatário rubro-negro afirmou que a proposta para a permanência do camisa 99, que tem contrato até dezembro, segue de pé e que o desfecho está nas mãos do jogador.

"Quando a gente faz uma proposta para o jogador, a gente analisa o contexto todo. E aí a gente analisa o prazo da proposta, quantos anos o jogador vai ficar jogando. Então, assim, o que a gente tem tanta confiança nessa capacidade de recuperação do Gabriel é que a gente, de fato, fez uma proposta de renovação por mais um ano com ele, entendendo que pode ser fruto, vamos dizer assim, de um período que acho que todo mundo pode passar por um período em que o desempenho não é tão bom assim", disse Landim.

"Estamos dispostos, vamos dizer assim, a fazer essa aposta. O que é difícil é que a gente, tendo o desempenho que teve no ano de 2023 e, em parte, nesse ano de 2024, a gente faça uma proposta para 4 anos nos valores que estão solicitados, vamos dizer assim, nesse processo negocial com o empresário dele. Então a gente fez essa proposta, ela está na mesa, sim. Agora, hoje o processo é totalmente controlado por ele", continuou.

se referir a Gabigol, que vem sendo pouco aproveitado pelo técnico Tite, como uma "aposta". Em seguida, o presidente do Flamengo explicou o motivo de

"Talvez essa palavra realmente seja um pouco forte, mas assim, as palavras do Tite, que falou que a decisão, é um reflexo, vamos dizer assim, do treinamento e da reposta que dá no campo e no treino. Uma das características do Tite que eu acho muito interessante é que ele é um meritocrata por excelência. Ele tem um plantel, quer ver os jogadores treinando e desempenhando no treino, e usa isso como forma de selecionar os que estão melhor para montar a equipe", declarou.

Gabigol tem vínculo com o Flamengo até o fim do ano e já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Nos últimos meses, ele não chegou a um acordo com o clube carioca pela renovação. Em 2024, o ídolo rubro-negro atuou em 26 partidas, sendo apenas três como titular, e marcou quatro gols.