Gabigol em treino no Ninho do Urubu - Marcelo Cortes /CRF

Gabigol em treino no Ninho do UrubuMarcelo Cortes /CRF

Publicado 17/09/2024 08:30

Rio - É difícil explicar a derrocada de Gabigol no Flamengo. O centroavante foi de titular ao fim da fila nesta temporada, perdeu a camisa 10 e tem o futuro indefinido, além de viver a pior temporada da carreira em números de gols desde 2013, quando tinha acabado de subir para o profissional no Santos.

Com a lesão de Pedro, o Flamengo avaliou fazer uma nova contratação, mas não chegou a um consenso sobre os nomes oferecidos e deu um voto de confiança aos jogadores do elenco. A expectativa era de que Gabigol assumisse o papel do camisa 9, mas ele foi preterido por Bruno Henrique e Carlinhos.

Nos dois jogos sem Pedro, o técnico Tite escolheu improvisar Bruno Henrique no ataque. Gabigol entrou nas duas partidas, mas jogou distante da área, assumindo um papel de armador. Já contra o Vasco, quando o treinador teve os três jogadores à disposição, Carlinhos entrou em campo antes do camisa 99.

Gabigol vive a pior temporada da carreira desde 2013. Na época, fez dois gols em 13 jogos pelo Santos. Já a partir do ano seguinte, assumiu o papel de artilheiro e ganhou destaque. Desde que chegou ao Flamengo em 2019, nunca tinha feito menos de 20 gols em um ano. Em 2024, tem apenas quatro.

Na atual temporada, Gabigol perdeu o número 10 após uma polêmica em que apareceu vestindo a camisa do Corinthians. Na época, o clube paulista desejava contratar o centroavante. Com contrato até o fim do ano, o jogador ainda não chegou a um acordo pela renovação e tem o futuro indefinido.

Além da polêmica, Gabigol também chegou a receber uma suspensão de dois anos por tentativa de fraude do exame antidoping. O Flamengo conseguiu um efeito suspensivo, mas o centroavante ainda será julgado. A situação trouxe uma insegurança jurídica quanto a renovação do contrato do camisa 99.

Gabigol pelo Santos (2013 a 2016 e 2018):

2013: 2 gols e 1 assistências (13 jogos)

2014: 21 gols e 5 assistências (56 jogos)

2015: 21 gols e 4 assistências (56 jogos)

2016: 12 gols e 1 assistência (29 jogos)

2018: 27 gols e 2 assistências (52 jogos)

Gabigol pelo Flamengo (desde 2019):

2019: 43 gols e 12 assistências (59 jogos)

2020: 27 gols e 12 assistências (43 jogos)

2021: 34 gols e 10 assistências (45 jogos)

2022: 29 gols e 5 assistências (63 jogos)

2023: 20 gols e 4 assistências (58 jogos)

2024: 4 gols e 1 assistência (26 jogos)