Gabigol em treino no Ninho do UrubuMarcelo Cortes /CRF

Publicado 17/09/2024 13:57

Rio - A situação física de Gabigol vem gerando preocupação nos bastidores do Flamengo. De acordo com o portal "UOL", o camisa 99, que deixou o clássico com o Vasco com dores na coxa direita, passará por exame nesta terça-feira (17) para verificar a possibilidade de uma nova lesão muscular.

foco na partida da próxima quinta (19), contra o Peñarol, pela Libertadores. Tite e sua comissão querem saber em que condições o atacante chegará para o jogo no Maracanã, mesmo após o treinador deixar claro que ele não é sua primeira opção para o setor. O Flamengo avaliará Gabigol com. Tite e sua comissão querem saber em que condições o atacante chegará para o jogo no Maracanã, mesmo após o treinador deixar claro que ele

Gabigol desfalcou o Flamengo por três semanas por conta de uma lesão muscular na coxa direita e só voltou a ser relacionado no clássico com o Vasco, no último domingo (15). Porém, foi possível perceber o incômodo do ídolo rubro-negro em algumas arrancadas.

Disputa no ataque

Desde a lesão de Pedro, Tite tem apostado em Bruno Henrique na função de centroavante, com Carlinhos como reserva imediato. No último domingo, o treinador preferiu escalar Gabigol em uma função mais recuada, no lugar de Arrascaeta.