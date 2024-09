De la Cruz sorri em jogo do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 16/09/2024 21:27 | Atualizado 16/09/2024 21:30



Rio - De la Cruz treinou com o grupo nesta segunda-feira, 16, e será opção para o técnico Tite contra o Peñarol. O Flamengo enfrentará a equipe uruguaia na quinta (19), a partir das 19h, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

De la Cruz no treino do Flamengo desta segunda-feira Gilvan de Souza/CRF

Por meio do Instagram, o próprio meio-campista fez uma postagem sobre a competição continental e escreveu: "Voltando...". Veja abaixo:

Mais reforços e uma nova baixa

Para a partida diante do Peñarol, Tite também contará com Alex Sandro, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata. Os três são reforços do Fla para a sequência da temporada e estão inscritos na Libertadores.

Por outro lado, o treinador não contará com Luiz Araújo. O atacante teve constatada uma fratura da cartilagem do joelho direito e passará por artroscopia