Luiz Araújo virou titular do Flamengo com a grave lesão de Everton CebolinhaMarcelo Cortes /CRF

teve constatada uma fratura da cartilagem do joelho direito, após sofrer lesão

A bruxa está solta no Flamengo , que perde mais um jogador para a sequência da temporada. O nome da vez é Luiz Araújo, que, após sofrer lesão no clássico que terminou 1 a 1 com o Vasco , domingo.

De acordo com o comunicado do Rubro-Negro, o atacante passará por uma artroscopia e seguirá para o tratamento. O clube não informou o tempo de recuperação e pode retornar só no fim da temporada. É certo que ele está fora das quartas de final da Libertadores e da semifinal da Copa do Brasil.



Quarta cirurgia em um mês

Luiz Araújo, que vinha sendo titular nas últimas partidas, junta-se a Pedro, Vinã e Everton Cebolinha, todos que precisaram de cirurgia num espaço de um mês e só retornam em 2025.

centroavante passou pelo procedimento na sexta-feira (13) para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A expectativa é que fique fora de sete a oito meses.

As opções para o ataque do Flamengo



E assim, o Flamengo perde mais uma opção para o ataque. O técnico Tite passa a contar agora com Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Matheus Gonçalves como atacantes de velocidade.

Além deles, estão à disposição Gabigol e Carlinhos, assim como os jovens da base que estão inscritos na Libertadores: Shola, Wallace Yan, Felipe Teresa e Adriel.