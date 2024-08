Matías Viña desfalcará o Flamengo até o fim da temporada após lesão no joelho direito - AFP

Publicado 15/08/2024 20:36 | Atualizado 15/08/2024 22:28

Rio - Confirmada mais uma baixa relevante no Flamengo até o fim da temporada. O lateral-esquerdo Matias Viña passou por cirurgia nesta quinta-feira (15) para fixação de fratura na tíbia e reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O procedimento foi realizado no Hospital CopaStar, na Zona Sul do Rio, sob acompanhamento de Márcio Tannure, gerente de saúde e alto rendimento do clube.

A grave lesão sofrida pelo uruguaio aconteceu no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no último domingo, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após levar a pior em dividida com Fabinho, do Verdão, já nos últimos minutos. Viña havia entrado na segunda etapa no lugar de Ayrton Lucas.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Matias Viña realizou cirurgia para fixação de fratura na tíbia e reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O procedimento foi realizado no Hospital CopaStar pelo Doutor Max Ramos, acompanhada pelo Doutor… — Flamengo (@Flamengo) August 16, 2024

Viña foi contratado em janeiro como um dos principais reforços do Flamengo para a temporada e soma 22 partidas, com um gol e duas assistências. Como o lateral-esquerdo não jogará mais em 2024, o Rubro-Negro deve ir ao mercado atrás deu uma peça de reposição.