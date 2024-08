No clube inglês desde o início do ano passado, Carlos Alcaraz entrou em campo 47 vezes e fez oito gols - Reprodução / Instagram @_alcaraz22

No clube inglês desde o início do ano passado, Carlos Alcaraz entrou em campo 47 vezes e fez oito golsReprodução / Instagram @_alcaraz22

Publicado 15/08/2024 17:31

Rio - Após decretar a negociação por Carlos Alcaraz, do Southampton, como encaminhada por 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 107 milhões), o Flamengo foi surpreendido. O clube inglês fez novas exigências, solicitando a inclusão de Iago ou Victor Hugo na compra do meio-campista ou um pagamento de 25 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões). A informação é do site 'ge'.

O Rubro-Negro, que discorda do novo cenário proposto pelos ingleses, ganhou uma nova preocupação, uma vez que ainda precisava convencer Alcaraz a retornar para a América do Sul. Agora, terá de se acertar novamente com os dirigentes do Southampton. O Rubro-Negro, que discorda do novo cenário proposto pelos ingleses, ganhou uma nova preocupação, uma vez que ainda precisava convencer Alcaraz a retornar para a América do Sul. Agora, terá de se acertar novamente com os dirigentes do Southampton.

As negociações seguem, mas não há um caminho claro para resolver o impasse neste momento.

Iago é o capitão da equipe sub-20 do Flamengo e Victor Hugo faz parte do elenco principal, mas tem recebido poucas chances com Tite no comando técnico. Para o clube carioca, porém, a quantia de 7 milhões de euros não condiz com o valor de mercado de ambos os atletas.

Além disso, não trata o dinheiro como abatimento com o Southampton porque entende que já haviam selado acordo pelo valor de 18 milhões de euros no início desta semana.

No clube inglês desde o início do ano passado, Carlos Alcaraz entrou em campo 47 vezes e fez oito gols. Em fevereiro de 2024, foi emprestado à Juventus (ITA), mas os italianos optaram por não exercer a compra do atleta.