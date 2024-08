Lorran entrou em campo 25 vezes, marcou dois gols e deu três assistências pelo time principal do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Lorran entrou em campo 25 vezes, marcou dois gols e deu três assistências pelo time principal do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/08/2024 12:46

Rio - O Flamengo acertou a renovação contratual de Lorran até dezembro de 2029. O meio-campista, de 18 anos, assinará contrato nos próximos dias e terá multa de R$ 600 milhões. A ideia do Rubro-Negro é transformar o garoto em ídolo da torcida antes de rumar à Europa. As informações são do 'ge'.

Em 2024, ele foi campeão da Libertadores Sub-20 após vitória sobre o Boca Juniors de virada, por 2 a 1. Depois de levantar a taça, recebeu mais oportunidades no profissional - principalmente durante o período da Copa América - e teve boas atuações. Porém, deixou de ganhar chances após jogo apagado no empate com o Cuiabá, no Maracanã, em 1 a 1.



Na sequência, fez três partidas pela equipe sub-20 e participou de poucos minutos na derrota do time profissional para o São Paulo, em que Tite escalou os suplentes. Nos últimos dois jogos, Lorran não esteve nem no banco de reservas.

Ao todo, o jovem entrou em campo 25 vezes, marcou dois gols e deu três assistências pelo time principal. Ele tem boas chances de ser relacionado para o embate com o Bolívar (BOL), nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.