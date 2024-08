Rodolfo Landim com atletas do Flamengo que conquistaram medalhas olímpicas - Hugo Perruso / Agência O Dia

Publicado 14/08/2024 11:11 | Atualizado 14/08/2024 11:25

Rio - O Flamengo homenageou os medalhistas olímpicos que garantiram um ouro, duas pratas e três bronzes para o Brasil na Olimpíada de Paris. Na manhã desta quarta-feira, as ginastas Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira, a judoca Rafaela Silva e o canoísta Isaquias Queiroz estiveram na Gávea e ganharam, cada um, quadro personalizado com uma arte reproduzindo imagens marcantes deles durante as conquistas.

"Nós como brasileiros consideramos cada medalha especial. Vibramos a cada conquista de vocês, mas eu confesso que consegui ver muito da superação rubro-negra. O Wazari da Rafaela Dias no bronze por equipes, a arrancada do Isaquias no final, buscando a prata. Quero agradecer demais a todos vocês, vocês engrandeceram nosso coração, mesmo com a distância, e cada medalha que vocês conquistaram foi especial para nós. E é claro, é uma honra ter diante de nós a maior medalhista olímpica da história do Brasil, Rebeca Andrade", afirmou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.

Os medalhistas olímpicos receberam também o carinho de muitas crianças, atletas mirins e sócios que encheram o ginásio Hélio Mauricio, na manhã desta quarta-feira (14). Os atletas foram homenageados com bandeirões, que são bastante comuns para ídolos rubro-negros no futebol.

Cada atleta entrou um de cada vez no ginásio, todos vestindo uma camisa personalizada com seus nomes e o número 24, ano dos Jogos Olímpicos de Paris. A bicampeã olímpica Rebeca Andrade foi a última a entrar e foi a mais exaltada pelos que compareceram ao local. A ginasta trouxe sua medalha de ouro conquistada no solo. O evento contou com a presença de MC Rebeca, que havia feito uma canção em homenagem a atleta brasileira após os Jogos Olímpicos de Tóquio.

A homenagem também se estendeu a Georgette Vidor, treinadora brasileira de ginástica artística que passou pela Seleção e atualmente está no Flamengo, e também a Rosicleia Campos, atual treinadora da seleção brasileira de judô e também do clube carioca. As duas modalidades foram as que mais trouxeram medalhas para o Brasil nos Jogos de Paris.



A treinadora de ginástica artística do Flamengo exaltou o olhar do clube carioca para os esportes olímpicos. "Esse é o (departamento de) esportes olímpicos do Flamengo, o maior formador de atletas do Brasil", elogiou Georgette Vidor.