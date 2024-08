Deyverson fez sua segunda partida com a camisa do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 14/08/2024 10:40 | Atualizado 14/08/2024 11:11

Durante o empate entre San Lorenzo e Atlético-MG por 1 a 1 nesta terça-feira (13) pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o centroavante Deyverson, que fez seu segundo jogo com a camisa do Galo, relatou provocações dos jogadores adversários com referências ao Flamengo.

"Realmente. O cara me marcou muito. O zagueiro do San Lorenzo até falou: 'aqui não é o Flamengo, não, hein? Aqui é diferente'. Falou comigo dessa forma. Tive até uma discussão com ele depois, que o árbitro falou com a gente. Ele falou comigo que não era o Flamengo, era o San Lorenzo. Falei 'tranquilo, parceiro, passou nada, pode ficar tranquilo que vocês vão jogar no Brasil e a diferença é bem grande'", afirmou o atacante em entrevista após a partida.

O San Lorenzo foi a campo com a dupla de zaga Gastón Campi e Lujan. A fala pode ter relação com a final da Copa Libertadores 2021, entre Palmeiras e Flamengo. Na ocasião, Deyverson fez o gol do título para o Alviverde, se aproveitando de falha do meia Andreas Pereira.

Enquanto o Atlético-MG começou o mata-mata da competição empatando, o Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (15), às 21h30, no Maracanã para enfrentar o Bolívar.