Shola fez um dos gols na final da Libertadores Sub-20 2023Reprodução / Instagram

Publicado 13/08/2024 15:53

Rio - Sem Bruno Henrique, suspenso, e Everton Cebolinha, machucado , Tite deverá promover uma novidade na lista de relacionados do Flamengo para o duelo contra o Bolívar, válido pela Libertadores, na quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília). Trata-se do atacante nigeriano Ogundana Shola, que começou a treinar com o time profissional na última segunda (12). A informação é do jornalista Guilherme Xavier, da Trivela.

A presença do jogador na lista de inscritos para o torneio continental já havia sido anunciada pelo auxiliar Cleber Xavier, durante a coletiva após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras no último domingo (11). Shola, inclusive, não viajou para os compromissos do time sub-20 do Rubro-Negro pelo Brasileirão da categoria. Portanto, a tendência é de que apareça na lista.



"Temos vários jogadores da base inscritos dentro do nosso grupo de Libertadores, e o Shola é um deles. O Iago, Carbone, Rayan... Tem uma série de meninos inscritos, e a gente tem usado dentro do trabalho e vamos fazer uma análise para o jogo de quinta-feira, que é Libertadores", disse Cleber Xavier.

Em julho, o atleta foi comprado pelo clube da Gávea por cerca de 450 mil dólares (aproximadamente R$ 2,4 milhões) junto ao Remo Stars, da Nigéria. A notícia de sua permanência gerou entuasiamo por parte dos torcedores, que têm um carinho pelo atacante.

Na final da Libertadores Sub-20, em 2023, o ponta de 19 anos marcou o gol de empate contra o Boca Juniors, que pavimentou caminho para a virada por 2 a 1 e a conquista do título inédito da base rubro-negra. Em 22 jogos no sub-20 do Flamengo, marcou cinco gols e anotou quatro assistências.