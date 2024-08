Victor Hugo tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028 - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/08/2024 12:49 | Atualizado 13/08/2024 12:50

Rio - O meio-campista Victor Hugo, do Flamengo , desperta o interesse do Norwich (ING). O clube inglês, inclusive, já busca acordo com o Rubro-Negro nos bastidores para um empréstimo válido por uma temporada. As informações são do 'Uol'.