Sob o comando de Flávio Robatto, Bolívar já enfrentou o Flamengo na fase de grupos desta edição da Libertadores - AFP

Publicado 13/08/2024 13:36

Rio - Técnico do Bolívar, Flávio Robatto projetou o embate com o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores da América. As equipes se enfrentam na próxima quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e o comandante destacou a importância do confronto para os bolivianos.

"A ideia tem ser que o Bolívar não mude os seus planos e trate de ser protagonista. Porque de todas as maneiras, enfrentando esse tipo de equipe, com uma qualidade tão grande, tão bons jogadores e tão bom trabalho, ir para se defender não é a melhor opção. Para nós, é o jogo mais importante do ano", declarou o argentino em entrevista coletiva.



Enquanto isso, do lado rubro-negro, os jogadores reforçaram que o objetivo é abrir vantagem no Rio de Janeiro para decidir a vaga na altitude de La Paz, na próxima semana. "Temos que nos preparar da melhor maneira para fazermos um grande jogo e uma grande diferença", "A ideia tem ser que o Bolívar não mude os seus planos e trate de ser protagonista. Porque de todas as maneiras, enfrentando esse tipo de equipe, com uma qualidade tão grande, tão bons jogadores e tão bom trabalho, ir para se defender não é a melhor opção. Para nós, é o jogo mais importante do ano", declarou o argentino em entrevista coletiva.Enquanto isso, do lado rubro-negro, os jogadores reforçaram que o objetivo é abrir vantagem no Rio de Janeiro para decidir a vaga na altitude de La Paz, na próxima semana. "Temos que nos preparar da melhor maneira para fazermos um grande jogo e uma grande diferença", afirmou o goleiro Rossi após o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no domingo (11)