Arrascaeta é ídolo do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Arrascaeta é ídolo do FlamengoMarcelo Cortes /CRF

Publicado 13/08/2024 10:46

Rio - Autor do gol do Flamengo no empate contra o Palmeiras, o apoiador Giorgian Arrascaeta, de 30 anos, se isolou como vice-artilheiro do Rubro-Negro na temporada. Ele ultrapassou Bruno Henrique e está atrás somente de Pedro, que lidera não somente os números do clube carioca, mas também do futebol brasileiro em 2024.

Arrascaeta anotou sete gols pelo Flamengo em em 29 partidas. O uruguaio deu nove assistências para companheiros de equipe balançarem as redes. Bruno Henrique, de 33 anos, é o terceiro maior goleador do clube carioca com seis gols em 33 jogos disputados em 2024.



Pedro, de 27 anos, reina soberano no Flamengo. Artilheiro do Brasil na temporada, o atacante já fez 29 gols em 41 jogos. O camisa 9 também deu sete assistências. Com muitas partidas ainda a fazer em 2024, o centroavante busca bater seu recorde de gols por temporada, que ocorreu no ano passado, quando anotou 35 bolas nas redes.



Ídolo do Flamengo, Arrascaeta defende o Flamengo desde 2019. Naquele ano, o uruguaio viveu sua temporada mais artilheira pelo clube carioca. Ele entrou em campo em 52 jogos e fez 18 gols. Depois disso, oscilou entre nove e 13 gols por ano no Rubro-Negro.