Wesley pode deixar o FlamengoGilvan de Souza /CRF

Publicado 12/08/2024 17:44

Rio - Considerado por muitos o melhor elenco do futebol brasileiro, o Flamengo precisará de reforços para lutar pelos três títulos que ainda disputa neste ano: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Com as lesões de Everton Cebolinha e de Viña, que não devem jogar mais em 2024, e as possíveis vendas de Fabrício Bruno e de Wesley, o Rubro-Negro precisará urgentemente investir na atual janela de transferências.

As posições consideradas prioridades para o Flamengo eram de volante e meio-campo. O Rubro-Negro negocio com Marcos Antônio, que acabou acertando com o São Paulo, e tem Claudinho, do Zenit, da Rússia, como prioridade. Porém, com as últimas informações é provável que outras frentes se tornem prioridade.



Com as lesões de Everton Cebolinha e Viña, a lateral esquerda e o ataque passam a necessitar de reposições. Além disso, Wesley está perto de acertar com a Atalanta, com isso, o Flamengo só ficaria com Guillermo Varela como opção para a lateral direita. O setor já era apontado como carente no começo do ano, mas não recebeu reforços.

Além disso, Fabrício Bruno também pode deixar o clube carioca. O zagueiro recebeu uma proposta do Rennes e aceitou. No entanto, os valores não agradaram o Flamengo, mas o clube francês aumentou os valores e o acordo poderá ser sacramentado em breve.