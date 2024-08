Bandeira do Flamengo - Foto: Divulgação/Twitter @Flamengo_en

Bandeira do FlamengoFoto: Divulgação/Twitter @Flamengo_en

Publicado 10/08/2024 20:29

Rio - O Flamengo fez uma oferta de 18 milhões de euros (cerca de R$ 108,3 milhões) ao Southampton, da Inglaterra, pelo argentino Carlos Alcaraz. O meio-campista, de apenas 21 anos, pode atuar tanto como um camisa 8 quanto como um armador. As informações são do site "ge".

Alcaraz é cria das categorias de base do Racing, da Argentina. O desempenho no futebol local chamou a atenção do Southampton, que o contratou em janeiro de 2023.

Carlos Alcaraz pertence ao Southampton, da Inglaterra Reprodução/Instagram @_alcaraz22

Com a camisa do time inglês, disputou 47 partidas, marcou oito gols e deu cinco assistências. Já no primeiro semestre deste ano, defendeu Juventus, da Itália, por empréstimo.

O Rubro-Negro busca seu primeiro reforço nesta janela de transferências. O clube já tentou Marcos Antônio, que foi para o São Paulo, e Claudinho, do Zenit. A negociação com os russos não é simples.