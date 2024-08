De la Cruz - Marcelo Cortes /CRF

Nicolás de la Cruz treinou com o elenco do Flamengo nesta sexta-feira (9) e pode reforçar o time no jogo de domingo (11), contra o Palmeiras, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, segundo informação do portal "ge". Ele estava com uma lesão no joelho direito desde o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na última quarta-feira (31).

Ainda de acordo com a publicação, os atletas que jogaram mais que 45 minutos na derrota para o Alviverde no meio da semana fizeram trabalho regenerativo na academia.

Novos focos

Após se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, com o desejo de retomar a liderança, que está com o Botafogo. Em seguida, na próxima quinta-feira (15), às 21h30, o Rubro-Negro encara o Bolívar no Maracanã pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.