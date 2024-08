Flamengo de Tite segue na busca pelos títulos de Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 10/08/2024 11:03

maratona de jogos enquanto adversários diretos terão mais tempo livre, e precisará dosar o desgaste físico com a necessidade de bons resultados para buscar o objetivo de conquistar quatro títulos na temporada. Flamengo reencontra o Palmeiras no domingo (11), às 16h (de Brasília) no Maracanã, após eliminá-lo na Copa do Brasil , e tenta retomar a liderança do Brasileirão enquanto já vê no horizonte as oitavas de final da Libertadores, quinta (15) contra o Bolívar. Em três frentes de disputa por títulos, o Rubro-Negro seguirá com ae precisará dosar o desgaste físico com a necessidade de bons resultados para buscar o objetivo de conquistar quatro títulos na temporada.

Campeão do Campeonato Carioca, o Flamengo tem chances reais nas três competições que restam além da Copa Intercontinental (caso conquiste a Libertadores). Mas a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil mostrou que a maratona cobra o preço. Tite poupou o time na última rodada do Brasileirão, para que os titulares estivessem em melhores condições físicas.

Mas quase o planejamento deu errado. Perdeu a liderança ao ser derrotado por 1 a 0 pelo São Paulo e jogou muito mal contra o Palmeiras, correndo risco de ser desclassificado. Mas a derrota por 1 a 0 garantiu a vaga por causa da vantagem de 2 a 0 na ida.

O treinador não deu entrevista após o jogo para explicar o péssimo desempenho, mas as recentes declarações mostram uma preocupação com o desgaste, que tende a aumentar em relação aos rivais, especialmente no Brasileirão. Afinal, dos seis primeiros colocados no início da rodada deste fim de semana, apenas o Flamengo e o São Paulo ainda disputam três competições, enquanto os outros terão algumas semanas livres a mais para descansar.

"Não tem condição humana de manter fisicamente e performance nesse nível", disse Tite no último domingo (4).

Para voltar à liderança do Brasileirão, o Rubro-Negro terá de vencer o Palmeiras e torcer por derrota do Botafogo para o Juventude, em Caxias do Sul.