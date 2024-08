Allan, do Flamengo, marcando Felipe Anderson, do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Allan, do Flamengo, marcando Felipe Anderson, do PalmeirasCesar Greco/Palmeiras

Publicado 07/08/2024 22:08

São Paulo - Mesmo em um dia muito ruim e marcado por amplo domínio do adversário, o Flamengo conseguiu carimbar seu passaporte para as quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (7), no Allianz Parque, em São Paulo, o Rubro-Negro sofreu, foi pressionado desde os primeiros minutos e, apesar da derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, colocou na bagagem uma classificação importante por conta do placar de 2 a 0 no jogo de ida e segue firme nas três frentes da temporada.

O adversário do Rubro-Negro será definido em sorteio pela Confederação Brasileira de Futebol, com data a ser divulgada em breve. O próximo compromisso será novamente contra o Palmeiras, no domingo (11), no Rio de Janeiro, pela 22ª rodada do Brasileirão.

O jogo

Foi um início de partida complicado para o Flamengo no Allianz Parque. Os donos da casa foram para um jogo de pressão logo cedo e obrigaram Matheus Cunha a trabalhar. Felipe Anderson, Raphael Veiga e Mayke acharam boas finalizações de média distância, e o goleiro rubro-negro salvou.



O volume de jogo do Palmeiras foi impressionante, e o primeiro golpe aconteceu. Aos oito minutos, Caio Paulista achou cruzamento preciso na cabeça do zagueiro Vitor Reis, que completou bem tirando de Cunha. O gol foi anulado em campo por posição irregular, mas o VAR revisou e confirmou.



A primeira etapa do Flamengo decepcionou. Sem poder de fogo, ainda que com meio-campo formado por Arrascaeta e Gerson, a equipe exagerou nos lançamentos buscando Pedro como referência, mas nada feito. O camisa nove pouco conseguiu tocar na bola e passou longe de incomodar. O cenário foi de extrema preocupação ao longo da partida.



O Flamengo passou pro maus bocados durante a segunda etapa. Escolhas de Tite fizeram com que a equipe abdicasse ainda mais do jogo e chamasse o Palmeiras para o terço final. O time paulista ainda levava a melhor na bola aérea, sua principal arma. Assim, chegou ao segundo gol, com Flaco López, mas este foi anulado por posição irregular. No ataque, o Rubro-Negro perdeu sua chance mais clara com Pulgar, cara a cara com Weverton e finalizando para fora.



Não foi uma atuação que vai ficar registrada na prateleira das melhores, muito pelo contrário, mas foi o suficiente para levar o Rubro-Negro até a próxima fase da Copa do Brasil. O Palmeiras pressionou, levou muito perigo, mas parou em uma atuação excelente do goleiro Matheus Cunha - o grande destaque do duelo.



A classificação para a fase quartas de final da Copa do Brasil coloca R$ 4,515 milhões em premiação nos cofres do Flamengo.

Ficha técnica



Palmeiras 1 x 0 Flamengo



Local: Allianz Parque

Data e hora: 7/8 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

Arbitragem: Anderson Daronco

Assistentes: Nailton Junior de Sousa e Maíra Mastella Moreira



Cartões amarelos: Allan, Pedro e David Luiz (FLA)



Gol: Victor Reis 8'/1ºT (PAL)



PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Vitor Reis, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Raphael Veiga (Lázaro) e Felipe Anderson (Gabriel Menino); Rony e Flaco López; Técnico: Abel Ferreira.



FLAMENGO: Matheus Cunha; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan (Léo Ortiz), Gerson e Arrascaeta (Everton Cebolinha); Luiz Araújo (David Luiz) e Pedro. Técnico: Tite.