Tite esboça Flamengo com Allan e Luiz Araújo entre os titulares no treino desta terça-feira (6)Marcelo Cortes / CRF

Publicado 07/08/2024 13:44

Rio - O Flamengo encara o Palmeiras na disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (7), às 20h, no Allianz Parque. Para este jogo, o técnico Tite deve promover duas mudanças em relação ao time titular no jogo de ida.

Com dores no joelho direito, De La Cruz está fora do confronto . Já Cebolinha volta à equipe, mas não encontra-se nas condições física ideias e deve começar no banco. Com isso, o treinador esboçou um time com Allan e Luiz Araújo no treino desta terça-feira (6).