Pedro marcou seu 29º na temporada pelo Flamengo na vitória sobre o PalmeirasDivulgação/Flamengo

Publicado 31/07/2024 22:00

Rio - Com a força do Maracanã no principal duelo pela fase oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo não desperdiçou a chance com o mando de campo na ida, impôs seu jogo de velocidade e troca de passes rápidos e abriu boa vantagem sobre o Palmeiras na luta pela classificação. Na noite desta quarta-feira (31), em grande atuação da equipe comandada por Tite, os atacantes Pedro e Luiz Araújo marcaram os gols, já no segundo tempo, da vitória por 2 a 0.

A partida de volta será disputada na próxima quarta-feira (7/8), às 20h, no Allianz Parque, em São Paulo. O Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença para carimbar a classificação. Caso o Verdão iguale o placar agregado, vencendo por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. Derrota por mais três ou mais gols de desvantagem eliminam o clube da Gávea.

Jogo movimentado

Vivendo fase especial no início do segundo semestre, com boa arrancada no Brasileirão, o Flamengo foi a campo para mostrar que está forte e quer mostrar-se como favorito em todas as frentes. Com grupo perto do ideal desejado por Tite, o Rubro-Negro foi quem deu as cartas primeiro.



A principal faixa do gramado foi a central nas construções do Fla nos primeiros 15 minutos. A equipe conseguiu ocupa mais o campo de ataque, pressionou o Palmeiras contando muito com ótimo jogo de Everton Cebolinha, então principal peça de ataque. O camisa 11, no entanto, teve de ser substituído aos 22 minutos reclamando de dores na coxa.



Ainda que muito agitado e marcado pela transição, foi uma primeira etapa com o Flamengo tendo mais posse de bola (chegou aos 70%), finalizando mais (9x1), mas levando pouco perigo à meta defendida pelo goleiro Weverton. A defesa palmeirense segurou bem o ímpeto do rubro-negro.



Chama o artilheiro

No retorno para a segunda etapa, o volume de jogo se transformou cedo em gol. Para explodir o Maracanã e abrir o placar na luta por uma vaga nas quartas de final. Aos 11 minutos, após desarme de Léo Pereira, Luiz Araújo foi lançado no fundo por Gerson e cruzou rasteiro na medida para Pedro, livre de marcação na pequena área, completar para o gol. Seu 29º tento anotado na temporada.



Com o placar aberto, o cenário ficou mais confortável para o Flamengo explorar o contra-ataque. O Palmeiras subiu, optou por buscar o resultado mesmo com a volta aberta, e o time de Tite ampliou a vantagem. E em uma ação de almanaque no Maracanã.



Aos 27 minutos, Gustavo Gómez recebe, erra feio na saía de bola e deu de presente para Pedro. O atacante conduziu, deixou de lado para De la Cruz e a bola chega até Luiz Araújo, que escora de canhota, de primeira, no cantinho direito de Weverton. Belo gol aproveitando os espaços.



No restante da segunda etapa, a equipe paulista buscou subir seus blocos para incomodar no terço final e aumentar a produção, mas nada feito. Por pouco, nos acréscimos, Gabigol não amplia a diferença no agregado em mais uma jogada de velocidade com troca de passes. Vitória do Flamengo no Maracanã e situação favorável para a volta, em São Paulo.

Ficha técnica



Flamengo 2 x 0 Palmeiras



Local: Maracanã

Data e hora: 31/7 (quarta-feira), às 20h

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia



Gols: Pedro 11'/2ºT e Luiz Araújo 27/2ºT (FLA)



Cartões amarelos: Erick Pulgar (FLA); Gustavo Gómez, Vitor Reis Raphael Veiga e Lázaro (PAL)



FLAMENGO: Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Léo Ortiz), De la Cruz (Allan), Arrascaeta e Gerson; Everton Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro (Gabigol). Técnico: Tite.



PALMEIRAS: Weverton, Giay (Mayke), Vitor Reis, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Rios (Lázaro), Zé Rafael (Gabriel Menino e Raphael Veiga; Felipe Anderson e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.