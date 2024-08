Flamengo abriu boa vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 31/07/2024 23:43

Rio - O Flamengo largou na frente do Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil . Na noite desta quarta-feira (31), no Maracanã, a equipe comandada por Tite venceu por 2 a 0, com gols de Pedro e Luiz Araújo. Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico fez sua avaliação e afirmou que o placar não condiz com o contexto dos dois times.

"Os 100 minutos, por conta dos acréscimos, foi um grande jogo. Fizemos dois tempos muito parecidos em qual a diferença de um para o outro foi a precisão nas finalizações. Um grande clássico, duas equipes extraordinárias e que o desempenho não reflete o placar", disse.

Em campo, total domínio do Rubro-Negro diante de mais de 60 mil torcedores. Peça importante na partida, Luiz Araújo participou dois dois gols (um e uma assistência) entrando no lugar de Everton Cebolinha, que sentiu problema muscular ainda no primeiro tempo. Auxiliar de Tite, Cléber Xavier disse que elogiou o atacante.

"Eu parabenizei o Luiz no final e falei, você joga muito pela esquerda e pela direita. A maior parte da carreira dele foi jogando por aquele lado, cortando para dentro e com movimentações muito boas pelo lado esquerdo. Hoje, fez um gol e quase fez o segundo. Em determinado momento, ainda no primeiro tempo, a gente deixou eles flutuarem um pouco mais e principalmente pelo lado esquerdo para que o Ayrton pudesse atacar o espaço e depois podendo trocar com o Gerson, não em definitivo. E foi acontecendo por conta de algumas movimentações que fizemos, criando oportunidades para chegarmos ao gol do Palmeiras."

A partida de volta será disputada na próxima quarta-feira (7/8), às 20h, no Allianz Parque, em São Paulo. O Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença para carimbar a classificação. Caso o Verdão iguale o placar agregado, vencendo por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. Derrota por mais três ou mais gols de desvantagem eliminam o clube da Gávea.

Veja outras respostas da entrevista coletiva:

Principal confronto?

"Eu começo não quantificando dinheiro como qualidade. Eu fui campeão com o Caxias, em que o Ronaldinho Gaúcho sozinho ganhava em um mês o que o Caxias ganhava em um ano. E nós ganhamos de 3 a 0 do Grêmio e depois empatamos. Quantificação de dinheiro não determina qualificação profissional. Estamos entre os cinco clubes com mais investimento. O que tem? Duas grandes equipes, extraordinárias equipes, com recursos técnicos e individuais, com qualidade e protagonismo."

Preparação

"Falamos da grandeza do clássico, do Palmeiras. Na nossa metodologia, trabalhamos em cima do próximo jogo, claro que mudando a competição, então mudamos o tipo de preparação. Focamos nos pontos fortes e mais frágeis do Palmeiras, trabalhamos em cima da nossa equipe, as opções que tínhamos, somente sem o Bruno, e assim segue."

Bruno Henrique (resposta de Cléber Xavier)

"Enquanto ao Bruno, ele treina amanhã, treinou ontem e hoje. Amanhã ele treina e provavelmente estará liberado para o jogo. Mas vai depender muito do treino de amanhã"