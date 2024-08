Pedro comemorando gol do Flamengo na vitória sobre o Palmeiras pela Copa do Brasil - Ruano Carneiro/FotoArena/Estadão Conteúdo

Publicado 31/07/2024 22:52

Rio - O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil , na noite desta quarta-feira (31), no Maracanã. Com gols dos atacantes Pedro e Luiz Araújo, o time comandado por Tite abriu boa vantagem. Apesar do placar, Pedro, que anotou seu 29º gol no ano, optou por manter a calma e evitou projeções que antecipem comemoração.

"Graças a Deus mais um gol, feliz por marcar mais uma vez e vencer. Sabíamos da dificuldade que seria o jogo, mas que tínhamos que fazer o dever de casa. Placar bom, mas não tem nada ganho. Tem o segundo jogo na casa deles e vai ser difícil, em um campo que não estamos acostumados, mas é trabalhar, focar no jogo que temos no Brasileirão sábado e, semana que vem, conquistar a classificação", disse o jogador, após o jogo.

O centroavante, que aproveitou boa jogada e se posicionou dentro da pequena área para abrir o placar, comentou sobre a construção do segundo gol, marcado por Luiz Araújo, em contra-ataque.

"Foi bonita a jogada coletiva, na roubada de de bola minha, no passe do Gustavo, pude dar no De La Cruz, que achou o Luiz Araújo. Jogada combinada como sempre tentamos fazer ali na frente. Com a qualidade que a gente tem ali, precisa ter essa calma. Mas não tem nada ganho, como falei, temos que focar na segunda partida."

A partida de volta será disputada na próxima quarta-feira (7/8), às 20h, no Allianz Parque, em São Paulo. O Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença para carimbar a classificação. Caso o Verdão iguale o placar agregado, vencendo por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. Derrota por mais três ou mais gols de desvantagem eliminam o clube da Gávea.