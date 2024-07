Fabrício Bruno, recentemente, recusou proposta do West Ham, da Inglaterra - Marcelo Cortes / Flamengo

Fabrício Bruno, recentemente, recusou proposta do West Ham, da InglaterraMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 31/07/2024 14:53

Rio - O Flamengo recebeu uma proposta do Rennes, da França, por Fabrício Bruno. O clube acenou com uma oferta de 14 milhões de euros (R$ 85,7 milhões na cotação atual), sendo 12,5 milhões de euros fixos e mais 1,5 milhão de euros de bônus por 90% dos direitos econômicos do zagueiro. A informação é do "ge".



A oferta francesa é levemente superior ao do West Ham, da Inglaterra, que esteve muito perto de contratar o zagueiro no final de maio. Na época, os Hammers ofereceram 13,5 milhões de euros fixos mais 1,5 milhão de bônus por 100% do jogador. No entanto, o defensor não gostou da oferta salarial e optou por permanecer no Rio de Janeiro

O Rubro-Negro não descarta a negociação, mas prioriza a sequência decisiva de partidas. A equipe comandada por Tite terá pela frente uma dura sequência de jogos importantes por Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores no mês de agosto.

Recentemente, o Rennes acertou a contratação do norueguês Leo Østigard, que também é zagueiro. Entretanto, a chegada do defensor não interfere nas investidas dos franceses.



Apesar disso, o camisa 15 do clube da Gávea deverá ir à campo para o duelo com o Palmeiras, nesta quarta (31), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.