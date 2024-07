Terreno do Gasômetro foi desapropriado pela Prefeitura do Rio de Janeiro no último mês de junho - Reprodução / Internet

Publicado 30/07/2024 19:42

A Justiça Federal suspendeu, nesta terça-feira (30), o leilão do terreno do Gasômetro, Zona Portuária do Rio, local planejado para a construção do estádio do Flamengo, que estava programado para acontecer na tarde desta quarta-feira (31). Agora, a Prefeitura do Rio tem 24 horas para se manifestar e em seguida, o autor do pedido terá 10 dias para uma réplica.

O argumento principal utilizado pelo juiz Marcelo Barbi Gonçalves, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que assinou a decisão, é que o Município não pode desapropriar bens de propriedade federal sem a autorização da Presidência da República.

O autor da ação, Vinicius Monte Custódio, usou outros argumentos para o pedido de anulação do leilão, como a alegação de que a desapropriação deve atender a interesses públicos ou sociais, e não privados.