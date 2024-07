Projeto do estádio do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Projeto do estádio do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 29/07/2024 18:32

Rio - Nesta segunda-feira, 29, o juiz Carlos Ferreira de Aguiar, da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, negou um pedido de liminar da Caixa Econômica Federal, que buscou suspender o leilão do terreno do Gasômetro, onde o Flamengo quer construir seu estádio.

A Caixa argumentou que "houve desvio de finalidade no ato expropriatório, bem como vício na motivação". O juiz, porém, destacou que faltou "fundamento relevante" na ação em questão.

Cabe ressaltar que a Justiça determinou que a Prefeitura do Rio e o Ministério Público Federal sejam notificados para se manifestarem no prazo de dez dias. Depois disso, o juiz dará a sentença do caso.