Pedro comemora um de seus 28 gols marcados com a camisa do Flamengo em 2024 Marcelo Cortes / CRF

Publicado 29/07/2024 14:33 | Atualizado 29/07/2024 14:36

Rio - Artilheiro do Brasileirão, Pedro se tornou o jogador com mais gols marcados em jogos oficial no mundo em 2024. Após abrir o placar na vitória do Flamengo sobre o Atlético-GO , neste domingo (28), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante chegou a 28 tentos anotados neste ano, se isolando na artilharia do futebol mundial.

Antes da partida, o centroavante rubro-negro estava empatado com o chinês Wu Lei, do Shanghai Port, da China, ambos com 27 gols anotados. Com 26 tentos, o atacante Akram Afif, que atua pelo Al-Sadd, do Qatar, é o terceiro artilheiro do mundo em 2024.

Até o momento, Pedro disputou 38 jogos pelo Rubro-Negro e participou de 35 gols da equipe. Isso porque, além das 28 bolas na rede que anotou, o centroavante deu sete assistências para seus companheiros. Isto representa uma média de uma participação em gol a cada 87 minutos jogados.

No início do ano, Pedro terminou o Campeonato Carioca como o artilheiro da competição, com 11 gols. Pelo Campeonato Brasileiro, o centroavante já marcou 10 vezes. Ele ainda tem cinco gols na Libertadores e dois pela Copa do Brasil.

A próxima partida do Flamengo acontece na próxima quarta-feira (31), contra o Palmeiras, no Maracanã, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Confira o ranking da artilharia mundial em 2024:

28 - Pedro, Flamengo

27 - Wu Lei, Shanghai Port-CHI

26 - Akram Afif, Al-Sadd-QAT

25 - Kylian Mbappé, PSG-FRA

25 - Miguel Borja, River Plate-ARG

25 - Viktor Gyökeres, Sporting-POR

24 - Martín Cauteruccio, Sporting Cristal-PER

23 - Harry Kane, Bayern de Munique-ALE

23 - Erling Haaland, Manchester City-ING