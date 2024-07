Léo Ortiz também ressaltou importância de voltar à liderança do Brasileirão - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Ortiz também ressaltou importância de voltar à liderança do BrasileirãoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/07/2024 19:14

Rio - Zagueiro do Flamengo, Léo Ortiz valorizou o fato de o time não ter sido vazado na vitória sobre o Atlético-GO, por 2 a 0, no último domingo (28), pelo Campeonato Brasileiro . O Rubro-Negro voltou a encerrar um jogo sem sofrer gol depois de sete rodadas.

"Feliz por não ter sofrido gols, acho que é importante valorizar todos do time, não apenas a defesa, mas também os jogadores da frente que voltam e ajudam na hora da pressão, facilitando o trabalho para nós lá atrás. Estou contente por termos conseguido não levar gol novamente", declarou o defensor.

"Pregamos pela consistência defensiva e isso é muito importante em um ano tão longo, com tantos jogos pela frente. Com a qualidade ofensiva que temos, sabemos que, ao não sofrer gols, a chance de sair vitorioso é muito grande", completou.

Com o resultado, o Flamengo ultrapassou o Botafogo e voltou à liderança do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos. Para Léo Ortiz, a 1ª posição dá "maior conforto e confiança" aos atletas que entram em campo.

Antes do próximo compromisso do Rubro-Negro no Brasileirão, contra o São Paulo, sábado (3), no Morumbi, o time comandado por Tite duela com o Palmeiras, na quarta-feira (31), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.