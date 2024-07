Técnico Tite, do Flamengo, na partida contra o Atlético-GO - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 28/07/2024 19:39

"Jogo equilibrado nessas duas ações. Criou, fez um primeiro tempo com um volume muito grande, talvez o goleiro adversário foi o nome do jogo. No segundo tempo, o Atlético voltou bem nos primeiros 10 minutos, mas logo recuperamos o ímpeto e ficamos perto até de marcar o terceiro gol. Eu falo sobre o equilíbrio, é saber equilibrar defesa e ataque", analisou Tite.

Uma surpresa na escalação do técnico rubro-negro foi a entrada do goleiro Matheus Cunha no lugar do argentino Rossi. Tite explicou e já indicou que ele será o titular quarta-feira diante do Palmeiras, novamente no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

"Temos que ter critérios e bom senso. O Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. Não porque eu dei, mas porque é um grande goleiro. No ano passado, eu coloquei para a direção que não poderíamos ter três. São dois e um menino emergente. São goleiros para a Copa. Temos que ter bom senso. Um dos jogos ele iria jogar no Brasileiro para que justamente tivesse a oportunidade de ritmar, sentir o calor, a pressão... Poderia ter sido contra o Vitória, contra o Cuiabá ou esse. As coisas foram se desenrolando e foi nesse. Tenho que ter bom senso", destacou.

Confira outras respostas de Tite:

Palmeiras jogando antes do Flamengo

"Igualdade. Tem que ser igual. Ou parecido, no mínimo parecido. Não pode ter muita diferença não."

Problemas com Pulgar (César Sampaio e Tite, respectivamente)

"Tomamos ciência, mas não profundamente. Particularmente, se ele tivesse aberto alguma possibilidade, estamos sempre aí para ajudar a ele e qualquer um. Não tivemos essa relação. Em termos de comportamento, não teve nenhuma alteração. Então, entendo que é algo muito particular e você não pode invadir a vida de alguém por mais proximidade que tenha para ajudar sem essa abertura."

"Eu vou invadir... O Erick é uma grande pessoa, que valoriza a sua família e isso é muito grande. Ele valoriza seus familiares e pessoas próximas. Ele é de fazer assim: "Vem cá" e se sentir acolhido."

Palmeiras em má fase (César Sampaio)

"Temos que cuidar de nós, temos muita coisa no dia a dia para ajustar e resolver. Não dá para direcionar para determinado clube, independentemente do que ele possa estar vivendo lá. Temos que nos preocupar com nosso dia a dia e quando for enfrentar o Palmeiras ter o cuidado. Não só o Palmeiras, mas toda equipe. Fazendo o nosso melhor, estaremos próximos de fazer um bom jogo e trazer um bom resultado."