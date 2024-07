Pedro e Arrascaeta marcaram para o Flamengo na vitória sobre o Atlético-GO - Divulgação/Flamengo

Publicado 28/07/2024 19:02 | Atualizado 28/07/2024 19:41

Rio - O Flamengo não desperdiçou a chance, venceu o Atlético-GO pelo placar de 2 a 0 no Maracanã neste domingo (28) e assumiu a liderança do Brasileirão. Os gols da partida pela 20ª rodada foram marcados por Pedro e Arrascaeta. Assista abaixo os melhores momentos.

Com a vitória, o Rubro-Negro chegou aos mesmo 40 pontos do Botafogo na tabela de classificação, mas ficou com a liderança devido ao saldo de gols superior - vale lembrar que com um jogo a menos, este contra o Internacional, fora de casa. O próximo compromisso será na quarta-feira (31), às 20h, contra o Palmeiras, novamente no Maracanã, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.