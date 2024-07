David Luiz, zagueiro do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

David Luiz, zagueiro do FlamengoGilvan de Souza /CRF

Publicado 27/07/2024 17:27

Rio - O Flamengo deve ter mudanças em sua equipe para enfrentar o Atlético-GO, neste domingo (28), no Maracanã. Segundo o site "ge", a principal delas deve ser na zaga. No treino deste sábado (27), Tite indicou que David Luiz e Léo Ortiz devem formar a dupla que iniciará a partida.

LEIA MAIS: Gabigol muda postura e volta a ser visto como importante no elenco

A equipe também terá novidades no setor ofensivo. De La Cruz dará lugar a Luiz Araújo, que formará o trio de ataque ao lado de Pedro e Cebolinha. Com isso, Gerson volta à sua posição de origem. Pulgar, recuperado de gastroenterite, ocupará a vaga de Allan no meio.

O provável time do Flamengo para encarar o Atlético-GO é Rossi, Varela, Léo Ortiz, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Um resultado positivo contra os goianos será fundamental para o Flamengo seguir sua caça ao Botafogo. Atualmente, o Rubro-Negro é o vice-líder do Brasileirão, com 37 pontos, atrás apenas do Alvinegro, que tem 40.