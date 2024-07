Torcida do Flamengo no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/07/2024 16:20 | Atualizado 26/07/2024 16:22

O Flamengo é o líder em média de público do primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2024 como mandante, com 51.235 pagantes em nove partidas. Destas, o Rubro-Negro jogou oito no Maracanã e uma no estádio Mané Garrincha, em Brasília, ocasião em que bateu o recorde da competição para um jogo , com 60.127 ingressos comercializados na vitória contra o Criciúma, no último sábado (20).