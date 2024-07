Zagueiro Fabrício Bruno é titular no Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 25/07/2024 08:20

Rio - O Flamengo derrotou o Vitória, em Salvador, e encurtou a distância para o líder Botafogo no Campeonato Brasileiro, porém, a defesa voltou a dar sinais da instabilidade que vem vivendo na atual temporada. Pela sétima vez consecutiva, o clube carioca voltou a sofrer um gol de uma equipe adversária. A sequência é a pior do setor na passagem de Tite.

Antes disso, o pior momento do sistema defensivo rubro-negro durante o comando do treinador havia acontecido no mês passado. Nas vitórias sobre Vasco, Grêmio e Bahia, e no empate contra o Athletico-PR, o Flamengo havia sofrido gols em quatro jogos seguidos.



A instabilidade no sistema defensivo não atrapalhou os planos do Rubro-Negro nos dois últimos jogos, que terminaram com três pontos sobre Criciúma e Vitória. Porém, em jogos contra o Juventude, Fortaleza e Cuiabá custaram preciosos pontos para o Flamengo na luta pelo título do Brasileiro.



No duelo em Salvador, o Flamengo teve mudanças no setor defensivo. Léo Pereira retomou a posição de titular, ao lado de Fabrício Bruno. David Luiz ficou como opção no banco de reservas. Além disso, Viña começou jogando na vaga de Ayrton Lucas na lateral esquerda, e Tite não pode escalar Pulgar e Wesley com problemas físicos. Varella e Allan foram titulares.