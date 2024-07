Flamengo não vence no Maracanã desde o dia 30 de junho - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 24/07/2024 13:50

Rio - O Flamengo precisou atuar em Brasília para quebrar a sequência ruim como mandante no Brasileiro. Porém, a equipe carioca terá uma série de partidas no Rio de Janeiro nas próximas semanas e precisará de resultados positivos tanto na Série A quanto na Copa do Brasil e na Libertadores.

A partir do confronto do próximo domingo contra o Atlético-GO, o Flamengo irá jogar cinco dos próximos sete jogos no Rio de Janeiro. Além do Dragão, os adversários serão Palmeiras (duas vezes), Bolívar e o Botafogo.



Como fará tanto pela Copa do Brasil quanto pela Libertadores os dois primeiros jogos em casa, o Flamengo precisará conquistar bons resultados no Maracanã. Além disso, o Rubro-Negro irá encarar seus principais concorrentes ao título do Brasileiro: Palmeiras e Botafogo. O Verdão, no Maracanã, e o Alvinegro, no Nilton Santos.



Apesar de ter um aproveitamento muito bom no Maracanã na temporada, o Flamengo tropeçou no Rio nos seus dois últimos jogos. Empatou por 1 a 1 com o Cuiabá e acabou sendo derrotado pelo Fortaleza pro 2 a 1. A última vitória no Rio ocorreu há quase um mês contra o Cruzeiro por 2 a 1.