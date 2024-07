Erick Pulgar será desfalque no Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Erick Pulgar será desfalque no FlamengoMarcelo Cortes / CRF

Publicado 23/07/2024 13:00

Rio - O Flamengo terá dois desfalques para a partida contra o Vitória, em Salvador, nesta quarta-feira, pelo Brasileiro. O volante Erick Pulgar e o lateral-direito Wesley não viajaram para a capital baiana e estão fora do próximo compromisso do clube carioca.

Pulgar apresentou uma gastroenterite e Wesley está com dores no músculo posterior da coxa esquerda. Os dois atuaram como titulares na vitória do Flamengo sobre o Criciúma por 2 a 1, no último domingo, no Mané Garrincha.



Sem os dois jogadores, a tendência é que Tite escale Guillermo Varela, que era titular até a disputa da Copa América pela seleção uruguaia, e Allan como primeiro volante. O clube carioca deve ir para campo com: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Cebolinha e Pedro.



O Flamengo está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro com cinco pontos atrás do líder Botafogo e dois do segundo colocado, Palmeiras. O Rubro-Negro tem um jogo a menos que os adversários diretos pela liderança.