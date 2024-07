Torcedores do Leixões se mostram contrários à possibilidade do Flamengo adquirir o clube - Reprodução / X

Rio - Torcedores do Leixões realizaram protestos contra a possível venda do clube para o Flamengo . Em uma partida de futebol de areia dos Heróis do Mar, no último domingo (20), faixas foram estendidas nas arquibancadas do local do confronto pedindo para o Rubro-Negro "meter o pé".

"Cansados de má-fé. SAD e Flamengo metam o pé!"



"Num satélite estão a transformar o clube que a tua família te ensinou a amar!"



"Zero independência, menos identidade, mais promiscuidade... Não à multipropriedade!"

O estágio avançado das conversas foram reveladas pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. De acordo com o mandatário, caso as conversas forem adiante, os detalhes serão levados para o Conselho Deliberativo do clube aprovar

A ideia do Flamengo é ingressar no mercado europeu, gerar visibilidade e ter receita em outra moeda (neste caso, o Euro). Além disso, cria uma vitrine para alguns jogadores, especialmente os mais jovens em transição da base para o profissional. O negócio também seria uma oportunidade de internacionalizar a marca.

O Leixões, inclusive, acertou recentemente a contratação de dois atletas revelados pelo Rubro-Negro: Gabriel Noga; e Werton. Landim, no entanto, reiterou que a ida dos jogadores não se mistura com as negociações para adquirir o clube português.