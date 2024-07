Khauan Schlickmann tinha contrato com o Flamengo até dezembro deste ano - Reprodução / Instagram

Publicado 23/07/2024 15:01

Rio - O Flamengo concluiu a venda do volante Khauan Schlickmann, de 18 anos, para o Al-Ain, dos Emirados Árabes. Os valores da transação não foram revelados pelo clube da Gávea, mas haverá uma porcentagem sobre negociações futuras do jogador, que era considerado uma joia da base. A informação é do "ge".