Segovinha em treino do Botafogo - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 19/07/2024 22:00

Matías Segovia até estava nos planos da comissão técnica para o restante da temporada. No entanto, como a proposta foi considerada boa e ele deve ser pouco aproveitado, a negociação foi para frente. A informação é do "ge".

Formado na base do Guarani, do Paraguai, o atacante chegou ao Botafogo no ano passado. Após um bom começo, o jovem acabou vivendo um momento ruim, que coincidiu com a derrocada alvinegra no segundo turno do Brasileiro. Pelo time carioca, Segovinha atuou em 29 jogos, não fez gols e deu duas assistências.

No início da temporada 2024, o Glorioso emprestou o jogador para o RWD Molenbeek, clube belga que também pertence a John Textor. Por lá, disputou apenas sete jogos e deu uma assistência. Ele retornou no meio deste ano.