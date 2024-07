Sub-17 do Botafogo foi a categoria que mais recebeu novos atletas - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 19/07/2024 18:21

Rio - O Botafogo segue com o processo de reestruturação das categorias de base e anunciou a chegada de 22 novos jogadores para o segundo semestre de 2024. A ideia do clube com a captação é aumentar o nível dos elencos, brigar por competições e lapidar os jovens pensando no futuro do clube.

A SAF comandada por John Textor vem mexendo aos poucos nos moldes das camadas mais jovens do Glorioso, que se encontravam em situações precárias desde os tempos da gestão do associativo. Em menos de um ano, foram duas trocas de técnico somente no sub-20, foco em metodologia e avanço na estrutura.

Veja os novos atletas de base do Botafogo:

Sub-20:

Kauã Oliveira Branco – Zagueiro (2006)

Kaio dos Santos Rodrigues da Silva – Volante (2006)



Sub-17:

Enzo Oliveira Gonzaga – Meio-campista (2007)

Gustavo Calheiros Rufino – Atacante (2007)

Jonas Santos De Barros – Meio-campista (2007)

Rafael Rodrigues De Melo Junior – Zagueiro (2007)

Thallis De Azevedo Ribeiro – Lateral-Direito (2007)

Victor Júlio Alves De Lima – Extremo (2007)

Yudi Ricardo Silveira Da Silva – Zagueiro (2007)

Yuri Ronald De Oliveira Lopes – Extremo (2007)

Cauã Da Silva Mitrano De Lima – Goleiro (2007)

Douglas Silva Cabral – Meio-campista (2007)

Kauã Matheus Serafim Da Cruz – Zagueiro (2007)

Marcos Felipe Vinagre Souza – Zagueiro (2007)



Sub-16:

Jansem Rodrigo Silveira Junior – Lateral-esquerdo (2008)

Guilherme Liessem Zanata – Goleiro (2008)



Sub-15:

Lucas Gomes de Oliveira – Volante (2009)

Victor Hugo Gonçalves dos Santos – Volante (2009)



Sub-14:

Bruno Samudio – Goleiro (2010)

Guilherme Valentim Da Silva Stoquera – Atacante (2010)

Willian Gabriel Almeida Do Espírito Santo – Volante (2010)

Gustavo Henrique Souza Maciel – Lateral-esquerdo (2010)