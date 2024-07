Festa da torcida do Botafogo no Estádio Nilton Santos - Arthur Barreto/Botafogo

Festa da torcida do Botafogo no Estádio Nilton SantosArthur Barreto/Botafogo

Publicado 18/07/2024 21:31

Rio - O Botafogo anunciou que 18 mil alvinegros já garantiram ingressos para a partida contra o Internacional. As duas equipes medirão forças no próximo sábado, às 18h30, no Nilton Santos, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Glorioso também atualizou a ocupação de cada setor do estádio: leste superior com 85%; leste inferior com 65%; norte com 37%; e oeste inferior com 65%.

Somos mil alvinegros confirmados no jogo com o Internacional, neste sábado, no Nilton Santos. Acesse https://t.co/VmMNMgR0SQ e garanta o seu lugar! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/fcK80juYiw — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 18, 2024

Para comprar o ingresso de forma online é preciso entrar no site www.botafogo.com.br/ingresso . Abaixo, veja os valores para cada setor:

SETOR LESTE INFERIOR

Inteira: R$ 200/ Meia: R$ 100



CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Branco: R$ 100

Preto: R$ 80

Plano Alvinegro OFF Rio: R$ 40



SETOR LESTE SUPERIOR

Inteira: R$ 80/ Meia: R$ 40



CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Branco: R$ 40

Plano Preto: R$ 32

Plano Alvinegro Off Rio : R$ 16



OESTE INFERIOR

Inteira: R$ 200/ Meia: R$ 100



CAMISA 7



Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Branco: R$ 100

Plano Preto: R$ 80

Plano Alvinegro Off Rio: R$ 40



NORTE

Inteira: R$ 60/ Meia: R$ 30



Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Branco: R$ 30

Plano Preto: R$ 24

Plano Alvinegro Off Rio: R$ 12