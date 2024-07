John Textor contou que tem amigos no Grupo City e que acompanha bastante o Bahia - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 18/07/2024 18:12

"Eu preferia jogar contra eles ano passado, o Bahia de agora é muito forte. Tenho muitos amigos no Grupo City, então presto atenção neles e acompanho bastante. Não é meu confronto favorito, sendo honesto. É uma linda cidade, mas estou preocupado com a competição. Sei que o treinador e a equipe saberão o que fazer", ponderou o empresário norte-americano.

Os confrontos serão nas semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto. A primeira partida terá o Botafogo como mandante, no Nilton Santos, e, a segunda, o Bahia, na Arena Fonte Nova.

Enquanto isso, no Campeonato Brasileiro, ambos lutam pela ponta da tabela. O Glorioso é o líder, com 36 pontos, e, o Esquadrão de Aço, o 5º colocado, com 30.