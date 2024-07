Artur Jorge é o técnico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 18/07/2024 01:11





Rio - O Botafogo arrancou e aumentou a vantagem na ponta do Brasileirão com a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras , nesta quarta-feira (17), no Nilton Santos, pela 17ª rodada. Após o jogo, o técnico Artur Jorge destacou a boa atuação da equipe diante da torcida e valorizou o gol de Tiquinho Soares, que quebrou jejum de nove partidas."O futebol tem essas coisas, podermos ficarmos satisfeitos com o gol do Tiquinho, merecido pelo trabalho dele e a importância na equipe. Hoje ele teve uma missão diferente, de defender na primeira fase. Acabou que estava no lugar certo na hora certa. Fez um jogo tremendo, destaco sua entrega pelo coletivo", disse, em entrevista coletiva.

Agora, o Glorioso foi aos 36 pontos e aumentou a vantagem para três em relação ao time paulista, e quatro do Flamengo, que não joga na rodada por duelo afiado.



Agora, o Glorioso foi aos 36 pontos e aumentou a vantagem para três em relação ao time paulista, e quatro do Flamengo, que não joga na rodada por duelo afiado. A partida, internamente, pode não ter sido tratada como uma revanche do que aconteceu em 2023, na virada histórica dentro do Nilton Santos, que deu início à arrancada - diferente do que mostrou a torcida na arquibancada. Artur Jorge comentou sobre o assunto.

"Cada jogo é um jogo e tem uma história. Jogo importante para nós. Essa vitória nos dá continuidade na liderança do campeonato, mas quero destacar o desempenho. Jogo com muita intensidade, equipes em busca da vitória e intensas. Isso valoriza nossa vitória, o Palmeiras nos criou dificuldades. Para quem assistiu e viu o jogo, ficou satisfeito. Tivemos a oportunidade de desempenhar o plano de jogo muito bem. Fomos comprometidos e capazes nas nossas ações e isso justifica a vitória, muito importante para nós." "Cada jogo é um jogo e tem uma história. Jogo importante para nós. Essa vitória nos dá continuidade na liderança do campeonato, mas quero destacar o desempenho. Jogo com muita intensidade, equipes em busca da vitória e intensas. Isso valoriza nossa vitória, o Palmeiras nos criou dificuldades. Para quem assistiu e viu o jogo, ficou satisfeito. Tivemos a oportunidade de desempenhar o plano de jogo muito bem. Fomos comprometidos e capazes nas nossas ações e isso justifica a vitória, muito importante para nós."

Veja outras respostas do treinador:

Apoio da torcida



"A participação é fantástica, e devo dizer que é de fato um gosto jogar em nossa casa, sempre estamos tendo apoio da nossa torcida, tem sido incrível, impecável, e os atletas sentem isso, a atmosfera que é criada é de empolgação e nos catapulta para a nossa missão. Faz com que possamos ficar muito satisfeitos por corresponder à expectativa da nossa torcida, que é sempre de vencermos."



Jogo coletivo



"Nós ganhamos o jogo coletivamente, fizemos hoje uma grande exibição coletiva. Uma equipe de grande união, com sentido único para o objetivo final."



Importância do Luiz Henrique



"A importância do Luiz é a mesma do Oscar, do Diego e do Kauê. Todos são importantes. Hoje de fato o Luiz fez um excelente jogo, desequilibrou, um jogador que ainda teve a iniciativa para criar esses desequilíbrios. A importância é coletiva, vocês vão ouvir sempre de mim que a importância é coletiva, não existe jogador que consiga vencer um jogo sozinho, não existe um jogador que decide nos 90 minutos, existem momentos em que temos que ter o Tiquinho para finalizar e o John para defender, mas no meio desses jogadores, tem jogadores que precisam fazer papéis importantíssimos e que quando fazem nos deixam muito mais próximos de vencer, portanto essa é a minha análise enquanto equipe."