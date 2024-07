Comemoração de Tiquinho Soares, do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Comemoração de Tiquinho Soares, do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 17/07/2024 23:57

Rio - Para espantar a má fase. Tiquinho Soares quebrou o jejum de nove jogos e marcou o gol da vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Palmeiras , na noite desta quarta-feira (17), no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão. O camisa nove, após a partida, destacou a dificuldade do jogo - ainda que com bom futebol - e projetou a caminhada do Alvinegro.

"Jogo difícil. Quem assistiu ao jogo viu duas equipes jogando um bom futebol. Nos preparamos bem. É mais um jogo, sábado tem mais também, e a gente prepara como mais um jogo. É claro que tem a repercussão devido ao passado, mas já passou, é construir uma nova era agora. Feliz pelos três pontos e seguimos", disse o jogador, em entrevista ao "Premiere".

Tiquinho vive momento complicado no lado pessoal após a morte do pai, no último mês. O artilheiro do Glorioso comentou sobre o momento.

"Todo mundo sabe que perder um ente querido é difícil, passei por momentos muito difíceis com minha família, perdi o cara mais foda do mundo, mas hoje estou feliz, minha mãe, minha esposa, minha irmã, meus filhos..."

Com o resultado, o Glorioso ficou com 36 pontos, contra 33 do adversário paulista. O próximo compromisso será no sábado (20), contra o Internacional, às 18h30, novamente no Rio e Janeiro.