Torcida do Botafogo no Estádio Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Torcida do Botafogo no Estádio Nilton SantosVítor Silva/Botafogo

Publicado 18/07/2024 13:31

Rio - O Botafogo quebrou seu recorde de público em 2024 na partida contra o Palmeiras, na noite desta quarta-feira (17), pela 17ª rodada do Brasileirão. Ao todo, 39.570 torcedores acompanharam a vitória de 1 a 0 do alvinegro, que colocou o time na liderança da competição.

Em duelo com clima de revanche , e que valia o primeiro lugar do campeonato, os botafoguenses lotaram as arquibancadas do Estádio Olímpico Nilton Santos e fizeram uma bonita festa, com direito a faixas verticais e bandeiras. Com um público pagante de 35.810, a renda da partida foi de R$ 2.545.730,00.

Antes, o maior público da temporada tinha sido na estreia da Libertadores, em abril, contra o Junior Barranquilla. Na ocasião, os botafoguenses esgotaram os ingressos e 39.039 pessoas acompanharam a derrota por 3 a 1. A renda do jogo foi de R$ 1.542.427,50.

Na campanha do ano passado, onde liderou a maior parte do campeonato, o Botafogo chegou a emendar dez jogos com ingressos esgotados. O maior público foi contra o Coritiba, em julho, quando 43.071 torcedores estiveram presentes no Nilton Santos.