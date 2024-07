Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF - Staff Images / CBF

Publicado 18/07/2024 16:08

Os dois se encontraram no sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (18), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

"Falei com Textor como com qualquer filiado. Sei separar as coisas, o clube da pessoa. Ele me pediu desculpas em nome do Botafogo pelo que aconteceu ontem e eu aceitei", declarou Ednaldo Rodrigues ao 'ge'.

"Tenho 70 anos e há 60 sofro preconceito. É por questão de raça, por questão regional. O que aconteceu foi em um equipamento público. É uma questão criminal", completou.

Após a vitória do Glorioso por 1 a 0 , John Textor repudiou os ataques: "Isso não é Botafogo. Isso não nos ajuda a vencer, isso não ajuda o time, então eu me desculpo a Leila e ao Ednaldo por isso. Tudo é sobre amor, e essa é a mensagem".

A CBF, no entanto, considerou que o ato não tem nenhuma ligação com o clube carioca. A entidade levará o caso à Polícia para investigação e identificação dos autores.