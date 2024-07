Bastos e Barboza foram determinantes em vitória do Botafogo sobre o Palmeiras - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 18/07/2024 09:55 | Atualizado 18/07/2024 10:01

O Botafogo é cada vez mais líder do Brasileirão. O Alvinegro venceu o Palmeiras por 1 a 0, nesta quarta-feira (17), no Nilton Santos, pela 17ª rodada, e contou com uma atuação sólida da defesa para se aproximar do Rio -. O Alvinegro venceu o Palmeiras por 1 a 0, nesta quarta-feira (17), no Nilton Santos, pela 17ª rodada, epara se aproximar do 'bi do primeiro turno'

A atuação segura da defesa alvinegra foi determinante para a vitória, algo bem diferente do que ocorreu na virada sofrida no ano passado. O goleiro John, por exemplo, fez cinco defesas, sendo três consideradas difíceis, e obteve a maior nota do jogo, segundo o "SofaScore".

"Era importante manter e anular pontos fortes do adversário e não deixar pensarem muito seu jogo (...) Nós ganhamos o jogo coletivamente, fizemos uma grande exibição coletiva. Uma equipe de grande união, com sentido único para o objetivo final", disse Artur Jorge.

Já a dupla de zaga formada por Bastos e Barboza parecia uma muralha. Os zagueiros ganharam 10 de 12 disputas aéreas, combinaram 25 cortes, cinco chutes bloqueados e sete interceptações. Além disso, os defensores não sofreram dribles.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 36 pontos e se isolou na liderança, abrindo três de vantagem para o vice-líder Palmeiras. O Glorioso volta a campo no próximo sábado (20), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Nilton Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão.