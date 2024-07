Tiquinho Soares em ação no duelo entre Botafogo e Palmeiras - Vítor Silva/Botafogo

Tiquinho Soares em ação no duelo entre Botafogo e PalmeirasVítor Silva/Botafogo

Publicado 18/07/2024 00:24

Rio - O Botafogo abriu vantagem de três pontos na liderança do Brasileirão ao vencer o Palmeiras na noite desta quarta-feira (17), no Estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada. O gol do jogo foi marcado pelo centroavante Tiquinho Soares, já na segunda etapa. Veja abaixo os melhores momentos do duelo.

Com o resultado, o Glorioso ficou com 36 pontos, contra 33 do adversário paulista. O próximo compromisso será no sábado (20), contra o Internacional, às 18h30, novamente no Rio e Janeiro.