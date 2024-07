Bandeira do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Bandeira do BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 17/07/2024 19:43

Rio - O Botafogo repudiou as ameaças de torcedores contra a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e contra o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Horas antes do jogo diante do Alviverde Paulista, nesta quarta-feira (17), bonecos com os rostos dos dois foram "enforcados" num viaduto próximo ao Estádio Nilton Santos.

Leia a nota:

O Botafogo repudia veementemente as ameaças e atos criminosos manifestados contra a Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Tão logo tomou conhecimento, a Diretoria solicitou ao policiamento que agisse imediatamente.



O Clube tem como pilar fundamental de suas relações o respeito por seus adversários e entende que o futebol não pode aceitar ou dar espaço para qualquer tipo de violência. Que os responsáveis sejam identificados e punidos pelas autoridades.



O Estádio Nilton Santos é um símbolo marcado pela promoção do esporte, do espetáculo e que preza pela harmonia entre os torcedores, motivo pelo qual o Botafogo reafirma a sua indignação com o episódio.

Torcedores do Botafogo penduraram dois bonecos enforcados com os rostos de Leila Pereira e Ednaldo Rodrigues no setor visitante do Nilton Santos, onde ficará a torcida do Palmeiras hoje.



Leila e Ednaldo são desafetos declarados de John Textor, dono da SAF do Botafogo, por causa de suas fortes insinuações em relação à arbitragem no Brasileirão do ano passado. A dirigente alviverde, aliás, é processada por difamação e injúria pelo empresário na Justiça americana

A rivalidade entre Botafogo e Palmeiras cresceu desde o fim do ano passado. Após ter o título do Campeonato Brasileiro encaminhado, o Glorioso encarou uma derrocada na tabela que contou com uma derrota histórica para o Palmeiras, que conseguiu vencer o time carioca por 4 a 3 após estar perdendo por 3 a 0. O time paulista terminou com o título.

Atualmente, Botafogo e Palmeiras estão empatados nas primeiras posições do Brasileirão, com 33 pontos. O Alvinegro é o líder por ter marcado dois gols a mais.