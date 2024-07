Tiquinho comemorando gol do Botafogo no duelo com o Palmeiras - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 17/07/2024 23:30

Rio - Rio - No reencontro após o histórico jogo da última edição, que terminou com um virada épica, desta vez o Botafogo não titubeou e garantiu os três pontos no Estádio Nilton Santos contra o Palmeiras. Na noite desta quarta-feira (17), pela 17ª rodada do Brasileirão, Tiquinho Soares marcou o único gol da vitória por 1 a 0, que isolou a equipe de Artur Jorge na liderança.



Com o resultado, o Glorioso ficou com 36 pontos, contra 33 do adversário paulista. O próximo compromisso será no sábado (20), contra o Internacional, às 18h30, novamente no Rio e Janeiro.



O jogo



O clima no Nilton Santos foi o esperado para uma partida deste tamanho - a principal do primeiro turno do Brasileirão. Em campo, na primeira etapa, muito equilíbrio e um interessante conflito de ideias de dois treinadores portugueses em contextos bem diferentes.



De um lado, a organização e paciência de Artur Jorge, marca deste Botafogo que está nas primeiras posições. Do outro, a frieza armada por Abel Ferreira para o contragolpe perfeito e muita disposição. As chances claras foram poucas, uma de cada lado: John salvou o Botafogo cara a cara com Flaco López, e Júnior Santos deu trabalho para Weverton em jogada de fora da área.



Confiança para jogar



O Botafogo voltou com tudo para a segunda etapa. Logo nos primeiros minutos, Júnior Santos saiu sozinho, mas não conseguiu tirar de Weverton, que fez grande defesa. Aos 10, o Alvinegro deu o primeiro golpe. Luiz Henrique recebeu lançamento e partiu para cima de Murilo, passando com facilidade. O camisa sete rolou para trás e Tiquinho Soares apareceu para, de canhota, empurrar para o gol.



Outro personagem interessante do Botafogo no segundo tempo foi o goleiro John. Em dois lances, o camisa 12 fez grandes intervenções em finalizações de Piquerez e Flaco, pela segunda vez. Partida segura do arqueiro alvinegro, um dos protagonistas da vitória em casa.



Por circunstâncias de jogo, Artur Jorge promoveu entradas de meio-campistas de proteção e organização, como Danilo Barbosa e Tchê Tchê, além da estreia do centroavante Igor Jesus, um dos reforços da janela de meio de ano. O Palmeiras foi para cima, ganhou campo, mas exagerou nos cruzamentos. Segura, a defesa alvinegra cortou tudo e confirmou a vitória ao apito final e Anderson Daronco.

Ficha técnica



Botafogo 1 x 0 Palmeiras



Local: Estádio Nilton Santos

Data e hora: 17/7 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Anderson Daronco

Assistentes: Lucio Beiersdorf e Michael Stanislau



Gols: Tiquinho Soares 10'/2ºT (BOT)



Cartões amarelos: Alexander Barboza (BOT)



BOTAFO0GO: John; Damián Suárez, Bastos, Alexander Barboza e Marçal; Greg~eore, Marlon Freitas (Danilo Barbosa) e Savarino; Luiz Henrique (Kau, Júnior Santos (Igor Jesus) e Tiquinho Soares (Tchê Tchê). Técnico: Artur Jorge.



PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayque), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino (Felipe Anderson) e Raphael Veiga (Caio Paulista); Estevão (Dudu), Rony (Maurício) e Flavo López. Técnico: Abel Ferreira.