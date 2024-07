Festa da torcida do Botafogo no Estádio Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 17/07/2024 16:48

Rio - Os ingressos para a partida entre Botafogo e Palmeiras, nesta quarta (17), no Nilton Santos, estão esgotados. A bola rola às 21h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Brasileirão. Será o primeiro jogo da equipe alvinegra com casa cheia nesta temporada.

O duelo para as duas equipes é decisivo e vale a liderança. O Botafogo é o líder da competição, com 33 pontos, enquanto o Verdão vem logo atrás, em segundo, com a mesma pontuação. Apenas os gols marcados pelo Glorioso na competição — 27 contra 25 — separam os clubes na tabela.



Será a primeira vez que ambos irão se reencontrar após o histórico confronto pelo Campeonato Brasileiro de 2023, onde o Botafogo, que era líder à época, perdeu de virada para o Palmeiras por 4 a 3, após ir para o intervalo com 3 a 0 no placar — o duelo, inclusive, foi fundamental para o início da caminhada alviverde rumo ao 12º título da equipe paulista no torneio nacional —, e de toda a confusão nos bastidores entre John Textor, dono da SAF alvinegra, e Leila Pereira, presidente do Verdão

Além disso, os adversários irão se enfrentar pelas oitavas da Libertadores, nos dias 14 de agosto, no Nilton Santos, e 21, no Allianz Parque, acirrando ainda mais a rivalidade recente das duas equipes.